Тюменский бизнес получал субсидии из областного бюджета за взятки

Тюменская компания, подкупавшая областных чиновников и незаконно получавшая бюджетные субсидии, заплатит штраф в 1 млн рублей. Речь идет об ООО «Фабрика дерева», накануне суд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Летом 2016 года руководитель «Фабрики дерева» Роман Иноземцев дал взятку в размере 80 тыс. рублей начальнику одного из отделов департамента инвестполитики и господдержки Тюменской области предпринимательства Кириллу Изотову более 474 тыс. рублей (то есть «откат» составил 17%). За эти деньги компания рассчитывала получить субсидии из бюджета.

««Фабрика дерева» подала заявку в департамент на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении фиктивного договора лизинга мембранного пресса – MVP 300 стоимостью свыше 1,4 млн рублей. При этом самого пресса в наличии не было, и организация не могла претендовать на получение субсидии, – пояснили в прокуратуре Тюменской области. – Изотов за взятку помог решить проблему. Он предложил фирме представить для осмотра любой пресс и прикрепить на него бирку с названием оборудования, которое указано в заявке. После этого чиновник составил акт контрольного осмотра, указав, что фирмой представлено надлежащее оборудование. На его основании «Фабрика дерева» незаконно получила из областного бюджета субсидию в сумме более 474 тыс. рублей».

Напомним, в августе 2017 года Изотов был осужден за взятки. В том числе за ту, что получил в виде оказания услуги по утеплению и обшивке вагонкой его балкона на 45,8 тыс. рублей. В обмен на балкон Изотов помог получить субсидии в сумме свыше 5,8 млн рублей еще одной компании Иноземцева. Суд назначил бывшему чиновнику 3 года лишения свободы условно.

В декабре 2017 года суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении гендиректора ООО «Деловой мир» Романа Иноземцева, генерального директора ООО «Европром» Дениса Атнеева, а также юриста Александра Крицкого, которые под видом оформления фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм получили из бюджета Тюменской области в общей сложности более 50 млн рублей, в хищении свыше 6 млн рублей помог Изотов.

Тюмень, служба информации

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