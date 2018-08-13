Суд назвал авиакомпанию «ЮТэйр» недостаточно заботливой

Югорский Роспотребнадзор выиграл суд у авиакомпании «ЮТэйр». Перевозчик пытался оспорить решение надзорного ведомства, которое оштрафовало авиакомпанию на 30 тыс. рублей за отказ перевозить пассажиров, уже купивших билеты на самолет.

Сам инцидент произошел почти год назад. По причине технической неисправности судна перевозчик заменил самолет для выполнения рейса Минеральные Воды – Москва. Вместо Boeing – 737-400 людям предложили лететь на Boeing – 737-500 меньшей вместимости. И в связи с нехваткой мест некоторым пассажирам, в том числе, жительнице Югры, было отказано в перевозке. Женщина пожаловалась в отношении «ЮТэйр» возбудили дело об административном правонарушении.

Роспотребнадзор признал авиакомпанию виновной и оштрафовал. Это решение «ЮТэйр» попытался оспорить в арбитраже. Однако суд признал отказ в перевозке пассажира неправомерным. «Авиакомпания не проявила той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от нее для соблюдения норм публичного права, установленных действующим законодательством. О наличии обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, находящихся вне контроля общества и препятствующих исполнению надлежащим образом обязанности по соблюдению требований законодательства материалы дела не содержат, доказательств обратного суду не представлено», – говорится в решении арбитражного суда ХМАО, который отказался удовлетворять требования авиаперевозчика.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.08.18

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