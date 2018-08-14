На Тюмень надвигаются ливни и грозы со шквалистым ветром

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Днем 15 августа на юге региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, при грозе шквалистое усиление ветра до 16-21 м/с.

В МЧС предупреждают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. «Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей», – говорят спасатели.

Тюмень, служба информации

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