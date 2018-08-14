В Тюмени пошли на беспрецедентные меры ради явки на губернаторских выборах

Размах агитации для привлечения избирателей на участки на выборах губернатора Тюменской области 9 сентября беспрецедентен для региона. Об этом заявил глава облизбиркома Игорь Халин. По его словам, такого количества агитационных материалов не было даже перед выборами президента. Только в Тюмени более 100 баннеров и 120 объявлений на автобусах призывают избирателей прийти на участки и проголосовать.

Всего на территории трех регионов зарегистрированы более 2,5 млн избирателей – почти 1,1 млн в Тюменской области, более 1,1 млн в ХМАО и более 350 тыс. на Ямале. Игорь Халин отказался делать прогнозы о явке на предстоящих выборах. «Если будет более половины, более 50%, это будет уже хорошо, уже легитимно, это будет уже большинство», – сказал Халин.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября. Зарегистрированы четверо кандидатов – Александр Моор («Единая Россия »), Иван Левченко (КПРФ), Артем Зайцев (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»). Одновременно в Тюмени состоятся выборы депутатов городской думы.

Тюмень, служба информации

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