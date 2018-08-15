Молния убила ребенка в Тюменской области

Шестилетний мальчик погиб от удара молнии в Тюменской области. Ребенок попал в грозу днем 14 августа 2018 года на пастбище вблизи деревни Щучье Ярковского района.

Следственный комитет начал процессуальную проверку. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, на 15 августа в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупредило о сильных ливнях, шквалистом ветре и грозах. Однако непогода началась уже 14 августа. В частности, сильный дождь прошел в Тюмени: автомобили передвигались по капот в воде. Ветром повалило деревья и оборвало провода.

Ярковский район, служба информации

Ярковский район. Другие новости 15.08.18

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