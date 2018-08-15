Ещё один подросток скончался на улице в Тюменской области

Тюменские следователи выясняют обстоятельства смерти подростка в селе Караульнояр Ярковского района. 15-летний юноша скончался во дворе жилых домов. ЧП произошло 14 августа 2018 года. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причину смерти определят судмедэксперты», – отметили в следственном управлении СК Тюменской области.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, мальчика до последнего пытались спасти. «К подростку, находящемуся в бессознательном состоянии, вызвали «скорую помощь» в 12:36. Уже через четыре минуты на месте был фельдшер, он начал сердечно-лёгочную реанимацию, которую продолжила прибывшая «неотложка». Несмотря на старания медиков, спасти мальчика не удалось», – рассказали в ведомстве.

Как пояснил неофициальный источник, знакомый с материалами проверки, на первый взгляд признаков того, что мальчик причинил себе вред сам, не было.

Несколько дней назад в Тюмени также обнаружили тело подростка. Мальчик погиб в доме в № 15 по улице Игримская 9 августа 2018 года. Трагедия вызвала большой резонанс, под постом о гибели мальчика в соцсетях много комментариев, в том числе и потому, что по некоторым данным юноша мог отравиться газом из баллончика аэрозоли. Как пишут участники сообщества «ЧС Тюмень» «ВКонтакте», мальчик находился в момент трагедии не один, он намеренно вдыхал газ. Многие пишут слова поддержки в адрес родителей и называют погибшего хорошим и весёлым человеком.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.08.18

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