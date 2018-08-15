В Тюмени бывший сотрудник «Сбербанка» похитил почти 100 млн рублей

В Тюмени вынесли приговор бывшему сотруднику «Сбербанка», похитившему у граждан почти 100 млн рублей. Суд признал 37-летнего Романа Полковникова виновным в мошенничестве.

С 2010 года мужчина, работая в отделе экономической безопасности Сбербанка, стал практиковаться в совершении сделок с ценными бумагами и срочных сделок на фондовом рынке, используя заемные средства своих знакомых. Прибыли не получил, более того, прогорел. В феврале 2012 года мужчина уволился из банка и разработал план хищения денег. Он предлагал знакомым заключить с ним договоры займа с выплатой высокой процентной ставки – от 3 до 10% ежемесячно. Первоначально исправно выплачивал проценты и некоторые клиенты даже стали увеличивать передаваемые суммы. Однако обратно своих денег никто не получил.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Всего потерпевшими признаны 15 тюменцев, им был причинен ущерб в общей сумме более 98 млн рублей, – сообщает прокуратура Тюменской области.

Полковников был объявлен в розыск и задержан в апреле 2017 года. Суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали в пользу потерпевших более 64 млн. рублей. Суд сохранил арест на имущество Полковникова – автомобиль, квартиру, долю в квартире и снегоболотоход.

Тюмень, служба информации

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