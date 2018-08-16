В Тюмени после проверки прокуратуры наказали сотрудников банка, из-за которых инвалид полз по ступенькам

Прокуратура Тюмени потребовала наказать сотрудников банка «ФК Открытие», которые не оказали помощь инвалиду. Мужчина с ограниченными возможностями полз по ступенькам, чтобы попасть в офис финансово-кредитного учреждения. Видео в Сети 14 августа 2018 года разместил сам посетитель, он объяснил, что пришёл за пенсией.

«Инцидент произошёл в дополнительном офисе «ФК Открытие» по адресу улица Проезд 9 мая, дом 7, корп. 2/1 в Тюмени. Инвалид второй группы Андрей Романов воспользовался кнопкой вызова для инвалидов, но к нему никто не вышел. Посетителю пришлось ползком преодолеть 11 ступенек», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В четверг, 16 августа 2018 года, надзорная инстанция внесла в адрес управляющего офисом «Тюменский» представление, в котором потребовала принять меры по недопущению подобной ситуации в будущем. Прокуратура также предложила наказать виновных лиц.

В пресс-службе банка в ответ на вопрос агентства «Новый День» сообщили, что учли негативный опыт: «Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Во всех тюменских офисах «Открытия» проведена дополнительная разъясняющая работа по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями».

Накануне, когда в СМИ распространилась информацию об инциденте, в банке также поясняли, что кнопки для инвалидов есть во всех офисах. Встречать людей с ограниченными возможностями должны сотрудники банка, кроме того, работники учреждения могут также выезжать домой к клиентам.

Тюмень, служба информации

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