В Тюмени на работе погиб сотрудник «Почты России»

В Тюмени погиб сотрудник «Почты России». Мужчина работал водителем, он возвращался на свое рабочее место после обеденного перерыва в машине коллеги. Автомобиль попал в ДТП, от чего пассажир скончался на месте.

Среди причин несчастного случая называется не только нарушение правил дорожного движения, но и допуск работодателем к работе лиц, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование по профессии – водитель автомобиля.

Инцидент случился еще 12 июля, но Роструд до сих пор выясняет его обстоятельства. «В связи с выявленными нарушениями, а также в связи с тем, что работники действовали в интересах работодателя и поступившими обращениями родственников госинспекция труда в Тюменской области проводит дополнительное расследование несчастного случая», – пояснили в Роструде.

Тюмень, служба информации

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