Подписчики Водонаевой раскритиковали ее за попытку сбыть поношенные туфли

Бывшая звезда «Дома-2», уроженка Тюмени Алена Водонаева решила разыграть свои туфли среди подписчиков в Instagram, за что тут же была подвергнута критике. По словам телеведущей, обувь 39-го размера надевалась только раз.

«Условия я до конца ещё не придумала. Мне хочется отправить подарки за самую забавную историю, которая случилась с вами на начальном этапе отношений. Если идея ок, то я оставляю эти туфли, а не отдаю их подругам, как обычно. Возвращаюсь из поездок в Америку и в Японию и делаем конкурс в конце сентября. Что скажите?», – написала Водонаева (пунктуация и орфография автора сохранена – прим. ред.).

Пользователи тут же обвинили в неграмотности и попытке сбыть неликвид. «СкажИте. Журналист с филологическим образованием о формах глаголов, похоже, ничего не знает», – комментируют подписчики пост телеведущей, которая в настоящее время занята написанием книги.

«Какие они новые, если она купила их после родов? А когда были роды-то? 9 лет назад? Уже морально устарели черевички», – пишут пользователи.

«Какая радость – барахло 8 летней давности. Алло, женщина, ваши туфли давно не в тренде, и кто вообще носит ЧУЖУЮ СТАРУЮ обувь? Отдайте своим подружкам-старьевщицам и не позорьтесь», – советуют Водонаевой.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.08.18

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