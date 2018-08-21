В Тюмени ночью горела исправительная колония

В Тюмени минувшей ночью горела исправительная колония №2. Пожар произошел в двухэтажном складском здании на улице Вербной. Как сообщили в МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании поступил в начале первого ночи 21 августа. В тушении было задействовано 47 человек личного состава и 21 единицы спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются.

Спасатели отказались подробно рассказывать об инциденте на территории закрытого учреждения. В самой ИК «Новому Дню» не смогли уточнить площадь пожара, а также пояснить, были ли пострадавшие. «У нас все хорошо, мы работаем в штатном режиме. Из начальства никого на месте нет – все на зоне, на комиссии», – заявили в приемной. В дежурной части также не ответили на вопросы журналиста. Телефоны пресс-службы УФСИН по Тюменской области молчат.

Тюмень, служба информации

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