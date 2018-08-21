В Тюмени 10-летняя девочка смогла отбиться от напавшего на нее мужчины

В Тюмени десятилетняя девочка смогла отбиться от напавшего на нее мужчины. Инцидент произошел 17 августа у дома 12 «а» по ул. Полевской. «Ребенка 2008 года рождения схватил неизвестный, девочка ударила его, вырвалась и убежала. Мужчина с места происшествия скрылся, его ищут», – рассказали «Новому Дню» в следственном комитете. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Предварительно следователи предполагают, что подозреваемых хотел совершить грабеж (ч.3 ст.30 п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ). Между тем, пользователи соцсетей уже начали высказывать предположение о появлении в городе очередного педофила.

Тюмень, служба информации

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