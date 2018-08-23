Алена Водонаева порадовала подписчиков голыми фото из душа

Уроженка Тюмени, экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева порадовала подписчиков обнаженными фотографиями в душе. Телеведущая запечатлела себя в процессе мытья головы после окрашивания волос в ярко-розовый цвет. По словам Водонаевой, окрашивание заняло у нее весь день.

«На фото последний этап окрашивания и смывка. Цвет получился бомбический. Такой, какой я и хотела. Скоро покажу, ну а мы заканчиваем. Аллилуйя!», – написала Водонаева в Instagram.

До этого она сообщила, что уезжает на фестиваль в пустыню Блэк-Рок. «Все нормальные жены и матери вторых, а то и третьих детей заводят в моем возрасте, а я крашу волосы в розовый, нарастила неоновые ресницы светящиеся в ультрафиолете, покрасила ногти в розовый светящийся в темноте лак и улетаю на Burning Man», – объяснила свой новый имидж звезда Instagram.

Фото – instagram Алены Водонаевой

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.08.18

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