Начальник тюменского горотдела ГИБДД выстрелил соседу между ног

Бывший начальник отдела ГИБДД заводоуковской полиции майор Андрей Бушланов, уволенный после того, как выстрелил в соседа по даче, намерен вернуться на прежнюю должность. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным двух источников, близких к органам внутренних дел, бытовой конфликт произошел 30 июня на даче матери Андрея Бушланова в одном из СНТ в окрестностях Тюмени. Один из источников утверждает, что начальник заводоуковского отдела ГИБДД был за городом вместе с коллегами из других районов, приехавшими на обучение в областной полицейский главк.

«Майор полиции что-то не поделил с соседом по даче, зашел в дом, взял травматический пистолет и выстрелил в мужчину»,– рассказывает собеседник агентства. По его словам, Бушланов пытался лишь испугать противника и стрелял ему между ног, но пуля якобы задела мошонку. Отметим, что инспекторская проверка МВД России, прошедшая в тюменской полиции в июне этого года, в качестве одного из недостатков работы отметила плохую стрелковую подготовку.

По результатам служебной проверки Бушланов был уволен буквально на следующий день. Сейчас, по словам источника, он собирается восстановиться на прежнем месте работы через суд. Сам экс-гаишник от комментариев отказался, но и опровергать информацию не стал. Также Андрей Бушланов отказался комментировать обстоятельства своего увольнения.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, что майор Бушланов был уволен по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности. Подробности в пресс-службе сообщать не стали.

Как сообщил источник «Нового Дня», полицейские региона обсуждают, что не менее пяти бывших полицейских начальников разного ранга, уволенных по отрицательным мотивам, также намерены обратиться в суд за восстановлением в должности. Примером для них стал подполковник полиции Нафис Каримов, успешно восстановившийся в полиции через суд в начале августа. До увольнения Каримов был начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тюмени. По данным источника, близкого к правоохранительным органам, Каримов восстановлен в этой же должности. В пресс-службе УМВД региона подтвердили, что Каримов вновь работает в полиции, но не сообщили, в какой должности.

Нафис Каримов был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам 22 сентября 2017 года. Полицейского поймали пьяным за рулем. Однако, согласно решению Центрального районного суда Тюмени, Каримов лишь сидел за рулем припаркованной служебной машины после выпитого на проводах коллеги в отставку. То, что автомобиль никуда не двигался, подтверждали показания системы «ГЛОНАСС», которую полицейский установил на служебную машину за свой счет.

Получить комментарий Нафиса Каримова не удалось, служебный телефон не отвечает. В дежурной части сообщили, что Каримов не является больше начальником отдела участковых уполномоченных полиции Тюмени и служит в отделе полиции №1. Однако в телефонной базе данных дежурной части в качестве начальника отдела участковых уполномоченных оказался указан именно Каримов.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 23.08.18

Алена Водонаева порадовала подписчиков голыми фото из душа. / Киллеров из тюменского УФСБ обвинили в убийствах, разбое и похищении людей. / Инвалид из Тюмени объяснил, почему Моор не должен стать губернатором (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»