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Четверг, 23 августа 2018, 17:08 мск

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Суд закрыл кафе в ТЦ Тобольска

Фото Pixabay

В Тобольске закрыто кафе в ТЦ «Пассаж на Комсомольском». Точку общепита в торговом центре организовал индивидуальный предприниматель Собир Уматов, однако владелец не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования. Роспотребнадзор обнаружил нарушения и направил материалы в тобольский городской суд. Суд вынес постановление о признании индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на 20 суток с 15 августа 2018 года.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 23.08.18

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