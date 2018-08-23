В кафе Тюмени устроили поножовщину

Ревнивый тюменец устроил поножовщину в кафе. ЧП случилось ночью на ул. Первомайской. Безработный 20-летний мужчина встретил в заведении общепита нового сожителя своей бывшей девушки и стал угрожать ему убийством. Потом он схватил с барной стойки нож и нанес оппоненту несколько проникающих колото-резанных ранений.

Сотрудник заведения оказал первую помощь потерпевшему, а очевидцы вызвали полицию и медиков. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, но силовики быстро установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.08.18

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