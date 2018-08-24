Главного кадровика тобольской полиции поймали пьяным за рулем на «встречке»

Главный кадровик полиции Тобольска Михаил Маркелов попался пьяным за рулем. По сообщению источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, Маркелов ехал по полосе встречного движения по одной из улиц в подгорной части Тобольска.

По словам собеседника агентства, врио начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» Михаил Маркелов около 18-30 в четверг, 23 августа был задержан в подгорной части Тобольска пьяным за рулем автомобиля с номерами «555». «Там, как с горы спускаешься, направо уходит односторонняя дорога, – сообщил источник. – Маркелов ехал по «встречке», его простые водители остановили, перегородив дорогу. Водители вызвали ГИБДД, Маркелова задержали».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили факт задержания полицейского в Тобольске. «Действительно, вчера был задержан сотрудник межмуниципального отдела полиции «Тобольский». По предварительным данным, он находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В случае подтверждения данного факта он будет уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника полиции», – сообщили в пресс-службе.

По сообщению источника, Маркелова могут постараться вывести из-под ответственности, якобы рассматривается версия, что он лишь сидел за рулем своего автомобиля, и никуда не двигался. «Но там километр от дороги с двусторонним движением, как он мог просто сидеть в машине, стоящей поперек движению, непонятно», – говорит источник. Отметим, что уволенный за аналогичный проступок начальник отдела участковых уполномоченных Тюмени Нафис Каримов в начале августа этого года успешно восстановился на работе через суд. Суд постановил, что задержанный за рулем в нетрезвом виде Каримов просто сидел в машине и никуда не двигался.

Тюмень. Другие новости 24.08.18

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