Тюменцы стали чаще травиться грибами

В Тюменской области одиннадцать человек отравились грибами в течение августа 2018 года (данные по состоянию на 24 августа). К счастью, смертельных исходов и тяжёлых отравлений нет. Об этом сообщает управление роспотребнадзора Тюменской области.

В 2017 году таких отравлений было зарегистрировано только четыре. Все пострадавшие в 2018 году – это жители Тюмени и Тюменского района. Все они нашли грибы сами.

«Всего с начала сезона сбора грибов (с апреля) зарегистрировано 14 случаев отравлений (три грибника из Тюменского района, одиннадцать – из Тюмени)», – заключили в ведомстве.

Тюмень, служба информации

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