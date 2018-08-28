Главный следователь полиции Тюмени умер в больнице в Сочи

Начальник следственного управления УМВД России по Тюмени полковник Сергей Смирнов умер в больнице в Сочи, сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам. Причиной смерти стал инсульт.

По данным собеседника агентства, удар случился во время купания в море. К последствиям инсульта добавилось утопление, главного следователя Тюмени госпитализировали. Более 10 дней Сергей Смирнов провел в коме и скончался в понедельник, 27 августа.

Информацию о смерти начальника СУ городского УМВД от инсульта опубликовал портал 72.ru. В пресс-службах областной и городской полиции факт подтвердили. Сейчас в Сочи командированы сотрудники городского УМВД, они должны организовать доставку тела на родину, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Полковник Сергей Смирнов был назначен на должность начальника следственного управления УМВД по Тюмени совсем недавно, весной 2018 года, после ухода предыдущего руководителя, Сергея Толстых, на должность заместителя генерала Юрия Алтынова – руководителя УМВД Тюменской области.

Новый руководитель городского следственного управления полиции пока не назначен. «Трагедия произошла только вчера, так быстро кадровые вопросы не решаются», – отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полковнику Сергею Смирнову был 41 год. У него остались жена и двое детей. На отдыхе в Сочи они были всей семьей. Пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина от имени всего личного состава и руководства УМВД выразила искренние соболезнования семье и родственникам умершего офицера.

Тюмень, служба информации

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