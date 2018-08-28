Журналист с Ямала возглавил медиахолдинг тюменских властей

Бывший главред ОТРК «Ямал-Регион» Павел Девайкин возглавил крупнейший информационный холдинг «Сибинформбюро», сменив на этом месте 50-летнего Олега Налобина. Во вторник, 28 августа, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев представил Девайкина журналистскому коллективу. На собрании также присутствовал директор департамента общественных связей, коммуникации и молодежной политики Тюменской области Павел Белявский.

Олег Налобин, проработавший на телевидении 30 лет и прошедший путь от оператора монтажа до директора крупнейшего информационного холдинга, теперь возглавит Центр развития телевидения и радио, созданный недавно. На собрании коллектива ему вручили благодарственное письмо врио губернатора Александра Моора.

Павел Девайкин ранее был главредом телерадиокомпании «Ямал-регион». Он пришел на телевидение в 1999 году, работал на телеканале «Ладья» (входит в «Сибинформбюро»). Девайкин – друг замгендиректора «Сибинформбюро» Романа Мамонтова и давний знакомый Павла Белявского. Белявский в начале своей профессиональной карьеры также работал на телевидении, на телеканале ТРТР, который при Сергее Собянине вошел в состав холдинга «Сибинформбюро».

«О том, что Девайкин перейдет на работу в Сибинформбюро было известно еще в марте этого года. Его перевод из Ямала в Тюмень лоббировал Павел Белявский, которому не нравилось работать с Налобиным – у них совершенно разный подход к делу. Но поскольку в мае Тюменская область осталась без губернатора, процесс трудоустройства немного затянулся, – рассказал «Новому Дню» источник в правительстве региона. – Что касается Центра развития телевидения и радио, то можно сказать, что он был создан специально для того, чтобы трудоустроить Налобина».

Холдинг «Сибинформбюро» включает в себя телеканал «Тюменское время», радио «Диполь FM», интернет-газету Vsluh.ru, еженедельную газету «Вслух о главном», новостной портал tymentime.ru. У холдинга многочисленные сообщества в социальных сетях, охват только некоторых из них составляет 8 млн просмотров в месяц. «Сибинформбюро» является эксклюзивным партнером каналов СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, «Домашний» и радио «МИР».

Олег Налобин

Тюмень, служба информации

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