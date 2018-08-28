Тюменского педофила официально признали психически больным

В Тюмени направлено в суд дело в отношении 41-летнего жителя Ялуторовского района, который обвиняется в изнасиловании ребенка. Преступление было совершено еще 10 лет назад. Летом 2008 года мужчина приехал в Тюмень к своей сестре и в тот же день надругался над 8-летней девочкой, которую встретил на улице. Злоумышленник схватил ребенка за руку и, угрожая ножом, привел в лесополосу, где надругался.

Почти 10 лет преступление было нераскрытым. Найти педофила помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году, которая была сформирована из накопленных данных ДНК. Геномный профиль ялуторовчанина совпал с геномным профилем лица, разыскиваемого за изнасилование девочки.

Насильник был задержан в феврале 2018 года и по решению суда заключен под стражу. Потерпевшая его опознала.

Стоит отметить, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был осужден в 2000 году за изнасилование. Проведенная Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого расстройство – сексуальное предпочтение детей.

По мнению экспертов, он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях. Это, однако, не означает, что мужчина отправится в больницу вместо тюрьмы. По словам юристов, его приговорят к наказанию в виде лишения свободы и назначат принудительное лечение.

«Если бы обвиняемого не собирались отправлять за решетку, то направили бы не обвинительное заключение, а акт о необходимости применения мер медицинского характера», – пояснил «Новому Дню» уральский адвокат Сергей Колосовский.

Тюмень, служба информации

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