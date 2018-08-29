В Тюмени подсчитали количество матерей-алиментщиц

В Тюменской области 1125 женщин бросили своих детей и уклоняются от уплаты алиментов. По данным управления службы судебных приставов, общая задолженность по данной категории исполнительных производств составляет 130 млн рублей.

В Тюмени проживает 634 матерей-неплательщиц. Большинство из них ведут маргинальный образ жизни, официальных доходов не имеют либо имеют разовые заработки. В этом году по ст. 157 УК РФ было привлечено таких 45 матерей. Остальные официально работают, что делает возможным взыскание алиментов из заработной платы. Только 20-30 процентов женщин регулярно платят алименты на содержание детей.

Среднестатистическая мать-неплательщица – это женщина 30-40 лет, однако в Тюмени есть алиментщицы и среди студенток – две тюменки, в возрасте до 20 лет имеют задолженность перед собственными детьми.

Тюмень, служба информации

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