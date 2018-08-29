«Этонспиварни издресни» – в Тюмени задержан человек, разговаривающий на неизвестном языке

В Тюмени полиция задержала странного водителя. Видео опубликовано в группе «Типичная Тюмень» ВКонтакте. Мужчина уснул в автомобиле перед светофором прямо у дверей областной ГИБДД. Инспекторы его разбудили, но не смогли понять язык, на котором бегло и уверенно говорил водитель. На просьбу предъявить документы он ответил: «Ну, не знаю, у меня деснеснисло ни слого сказанствие». «Кто вы?», – спросили инспекторы.

«Короче так… Мне надо веснуин спортераметра», – ответил мужчина.

«Ваша фамилия», – настаивали инспекторы.

«Этонспиварни температура издресни спивани время»,– продолжил задержанный.

Так же интересно он ответил на еще ряд вопросов. Сотрудники ГИБДД обнаружили при мужчине таблетку непонятного назначения и сделали вывод, что он находится под ее действием.

Тюмень, служба информации

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