В Тюмени после проверки закрыто кафе известной сети

В Тюмени закрыто кафе известной сети «Суши-мастер». Точка общепита располагается по адресу ул. Беляева, 29/1. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части оборудования приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях и приостановил деятельности предприятия на 20 суток.

Еще одну точку общепита Роспотребнадзор закрыл за нарушение санитарных правил на 50 суток. Речь о тобольском кафе «Новруз». Материалы дел были направлены в суд, который назначил владельцу наказание в виде приостановления деятельности предприятия.

Кроме этого, суд закрыл ресторан «McDonald's» в Тюмени на 30 суток. Ранее Роспотребназор выявил там ряд нарушений. В частности, ненадлежащим образом проводилась уборка помещений, инвентарь был загрязнен, отсутствовала раковина для работников и т.д.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.08.18

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