Депутата тюменской облдумы хотят лишить научной степени за плагиат

Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин может лишиться ученой степени кандидата социологических наук. Диссертационный совет Волгоградского государственного университета, рассмотрев жалобу на диссертацию либерал-демократа, рекомендовал лишить молодого ученого научной степени.

Как постановил диссертационный совет, научная работа Глеба Трубина на тему «Современное дополнительное профессиональное образование взрослых (социологический анализ)» содержит неправомерные заимствования. Из 122 страниц диссертации (не считая списка литературы и прочих технических разделов) на 25 страницах были обнаружены неправомерные заимствования из диссертации доктора социологических наук Ларисы Тарасенко из университета Ростова-на-Дону.

Еще на 10 страницах материал был позаимствован из кандидатской диссертации Евгения Сженова из РУДН. Наконец, еще на пяти страницах Глеб Трубин позаимствовал информацию из монографии собственного научного руководителя, профессора ТюмГУ Геннадия Шафранова-Куцева.

В итоге, все 15 профильных членов диссертационного совета единогласно признали диссертацию тюменского политика не соответствующей требованиям Положения о присуждении научных степеней. Совет рекомендовал лишить Глеба Трубина научной степени по специальности «социальная структура, социальные институты и процессы».

Отметим, что Глеб Трубин защищал свою диссертацию на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в 2013 году. Детальный анализ научной работы лидера тюменских либерал-демократов размещен на сайте dissernet.org.

Окончательное решение о судьбе научной степени Глеба Трубина должна принять Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования РФ. На момент публикации на сайте ВАК не было информации лишении научной степени Глеба Трубина.

В 2016 году аналогичное решение было принято относительно диссертации другого депутата тюменской областной думы от ЛДПР – Михаила Селюкова. Один из экспертов «диссернета», Андрей Заякин, тогда написал на своей странице в «Фейсбуке», что Селюков приобрел «свой диссер» в «диссертационной помойке ГУ-УНПК в Орле».

Получить комментарии у Трубина сегодня не удалось, оба его сотовых телефона недоступны.

Глеб Трубин – самый молодой депутат тюменской областной думы. Он возглавляет фракцию ЛДПР в течение вот уже второго созыва думы, является заместителем председателя комитета по социальной политике. Глеб Трубин женат на дочери известного тюменского предпринимателя, депутата областной думы единоросса Олега Чемезова.

Тюмень, служба информации

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