Тюменских зеков заставляли бесплатно вязать березовые веники

Тюменская колония-поселение №9 наказана за невыплату зарплаты заключенным. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что два осужденных летом 2018 года выполняли работы по заготовке березовых веников и не получили оплату труда, хотя им причиталось более 10 тыс. рублей. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и внесла соответствующее представление.

«Накануне государственная инспекция труда в Тюменской области, рассмотрев дело, подвергла ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области штрафу в размере 30 тыс. рублей. Нарушение закона устранено и осужденным выплачена заработная плата в полном объеме», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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