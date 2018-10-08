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Понедельник, 8 октября 2018, 19:48 мск

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Уволен глава УФСИН по Тюменской области

Начальник УФСИН по Тюменской области полковник внутренней службы Алексей Костенко уволен указом президента Владимира Путина. Неофициально Костенко связывали со скандалом в ИК-1 Ярославской области, где пытали заключенных, – офицер руководил УФСИН региона в момент происшествия и последующей проверки.

По данным источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, указ президента о кадровых перестановках в силовых структурах регионов, в том числе об отставке Алексея Костенко, вышел 2 октября. Этим же указом на должность прокурора Республики Калмыкия был назначен бывший первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник.

Интересно, что на официальном сайте правовой информации нет такого документа. Тем не менее, в пресс-службе УФСИН по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что Алексей Костенко оставил должность начальника УФСИН региона, подчеркнув, что полковник сделал это по собственному желанию.

Стоит отметить, что в последнее время тюменский УФСИН постоянно попадает в негативную повестку. Так, в июне был задержан первый замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев, в июле стало известно, что глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера, в октябре экс-замначальника ишимской колонии №6 осудили за подлог.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.10.18

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