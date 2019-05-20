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Понедельник, 20 мая 2019, 10:21 мск

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Руководство скандального тюменского УФСИН отчиталось об очень скромных доходах

Врио начальника УФСИН России по Тюменской области полковник Сергей Кусакин получил за 2018 год меньше своего заместителя. Данные о доходах руководства тюменского УФСИН размещены на официальном сайте ФСИН России.

Доход Сергея Кусакина в 2018 году составил 1 млн 556 тыс. руб. Супруга Кусакина принесла в семью 306 тысяч рублей. В собственности госслужащего квартира площадью 33,6 кв. м. и два автомобиля – Hyundai Tucson и ВАЗ-21063. Также Кусакин пользуется квартирой площадью 82 кв. м.

В собственности супруги Сергея Кусакина находятся земельный участок в 6 «соток», и половина квартиры 82 кв.м. (очевидно, той, которой пользуется сам врио начальника УФСИН). Отметим, что Сергей Кусакин большую часть 2018 года проработал в должности заместителя начальника регионального УФСИН. Врио начальника он был назначен только 17 октября 2018 года.

Замначальника УФСИН региона Андрей Рукосмотров за минувший год получил доход в размере 1 миллион 726 тысяч рублей. Он владеет гаражом в 17,4 кв. м. и пользуется квартирой площадью 65,4 кв. м. (квартира принадлежит супруге Андрея Рукосмотрова). Ездит офицер на Ranault Duster.

В собственности жены замначальника, кроме квартиры – земельный участок площадью 417 кв. м. Доход супруги Рукосмотрова за 2018 год составил 92 тысячи рублей.

Как писал «Новый День», в 2018 году региональное управление ФСИН сотрясали скандалы. Замначальника управления Илья Прокопьев был задержан в июне 2018 года сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении полномочий. Якобы в марте 2017 года Прокопьев дал указание провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. В итоге, УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей.

В начале октября 2018 года был уволен начальник УФСИН по Тюменской области Алексей Костенко. Костенко связывали со скандалом в ИК-1 Ярославской области, где пытали заключенных.

В июле 2018 года стало известно, что глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера, а в октябре экс-замначальника ишимской колонии №6 был осужден за подлог документов.

Тюмень, служба информации

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