В Тюмени начались увольнения фигурантов дела УФСИН

Подозреваемый в превышении должностных полномочий первый замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев временно отстранен от занимаемой должности. Ринат Ганеев, руководивший лечебно-исправительным учреждением №19 (ЛИУ-19) во время совершения предполагаемого преступления и давший показания против Прокопьева, уволен с должности.

Как сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, Прокопьев останется под стражей до 31 августа 2018 года. Ринат Ганеев, который также остается подозреваемым по делу о недопоставке мяса кур для нужд национальной обороны, находится под подпиской о невыезде. Давший показания против Прокопьева второй сотрудник УФСИН, о котором рассказывал в интервью «Новому Дню» адвокат подозреваемого, по неподтвержденным данным источника агентства, более не фигурирует в деле.

Согласно данным официального сайта УФСИН по Тюменской области, Ринат Ганеев больше не является начальником ЛИУ-19. Врио начальника исправительного учреждения является подполковник внутренней службы Константин Лебедев.

Силовые ведомства региона до сих пор отказываются официально комментировать громкий арест заместителя начальника УФСИН, о котором 9 июня сообщил «Новый День». Агентству известно, что по версии следствия, в марте 2017 года Прокопьев дал указание начальнику лечебно-исправительного учреждения УФСИН по Тюменской области Ринату Ганееву о закупке живых кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. Закупка проводилась для обеспечения обороноспособности страны. В итоге УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 миллиона рублей. В начале июня 2018 года против Прокопьева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 – превышение должностных полномочий.

Тюмень, служба информации

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