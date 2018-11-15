Бывшего руководителя тюменского УФСИН освободили из СИЗО за полмиллиона рублей

Экс-заместитель начальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, освобожден из-под стражи под залог в полмиллиона рублей. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к следствию.

Адвокат обвиняемого экс-силовика Максим Еремеев подтвердил факт изменения меры пресечения для Прокопьева. По словам Еремеева, заседание суда по мере пресечения состоялось 6 ноября. В общей сложности Прокопьев пробыл под стражей пять месяцев. «Статья, которую вменяют Прокопьеву, все та же, «превышение должностных полномочий», – рассказал Еремеев. – Сейчас никаких следственных действий не проводится, мы ждем, когда завершится расследование».

Илья Прокопьев был задержан в июне 2018 года сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении полномочий. Якобы, в марте 2017 года Прокопьев дал указание начальнику лечебно-исправительного учреждения УФСИН по Тюменской области Ринату Ганееву провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. Закупка проводилась для обеспечения обороноспособности страны. В итоге УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей.

На данный момент Ринат Ганеев уволен из системы УФСИН, он остается подозреваемым по данному уголовному делу. Илья Прокопьев отстранен от должности. В начале октября 2018 года должности лишился начальник УФСИН по Тюменской области, полковник внутренней службы Алексей Костенко. Он был уволен указом президента Владимира Путина. Неофициально Костенко связывали со скандалом в ИК-1 Ярославской области, где пытали заключенных. Этим летом и осенью скандалы сотрясали ведомство регулярно. В июле 2018 года стало известно, что глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера, в октябре экс-замначальника ишимской колонии №6 был осужден за подлог документов.

Тюмень, служба информации

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