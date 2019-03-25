В тюменской колонии заключенные делали ремонт за свой счет

Заключенных тюменской колонии заставляли за свой счет ремонтировать пенитенциарное учреждение. Возбуждено уголовное дело, но его подробности не раскрыты.

Это длилось два года – с 2016 по 2018. Неустановленные сотрудники колонии требовали с осужденных производить ремонт служебных помещений. Квалификация дела – часть 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК, которое расследует дело, не назвали ни номер колонии, ни фигурантов. Известно только, что речь идет о группе лиц, роли и степени участия каждого устанавливаются.

Весь 2018 год управление ФСИН по Тюменской области сотрясали скандалы. В октябре указом президента Владимира Путина был уволен начальник УФСИН по Тюменской области полковник внутренней службы Алексей Костенко и осужден за подлог экс-замначальника ишимской колонии №6 Евгений Хвостов. В июне был задержан первый замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, а в июле стало известно, что глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера

Тюмень, служба информации

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