Бывшего замначальника ишимской колонии осудили за подлог

В Ишиме вынесен приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №6 Евгению Хвостову. За превышение должностных полномочий и организацию служебного подлога Хвостов отделался штрафом в 70 тысяч рублей и запретом занимать должности на госслужбе на два с половиной года, сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

В бытность заместителем начальника ФКУ ИК№6 УФСИН России по Тюменской области Евгений Хвостов укрыл административное правонарушение. Он внес в документы административного производства заведомо ложные сведения.

Приговором Ишимского городского суда Евгений Хвостов был признан виновным 1 июня 2018 года, сейчас решением Тюменского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 04.10.18

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