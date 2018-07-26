Глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера чиновника с Ямала

Бывшего начальника больницы УФСИН по Тюменской области будут судить из-за подельника и наркодилера осужденного ямальского чиновника Александра Горбаня – Михаила Малыгина. Представитель системы исполнения наказаний за взятку в 100 тыс. рублей обеспечил Малыгину длительное пребывание в больнице и встречи с посетителями.

В перспективе Михаил Малыгин рассчитывал договориться за взятку об условно-досрочном освобождении в связи с имеющимся заболеванием сердца, которое не предусматривает выход по УДО. Устроить это обещал уже освободившийся бывший сокамерник Малыгина, с которым он познакомился в ИК№1 Тюмени. За услуги (в том числе, за дачу взятки начальнику больницы) ямалец перечислил знакомому более 5,6 млн рублей. Но когда понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы.

Расследованием дела занимались следователи СУ СКР по Тюменской области. В настоящее время экс-глава больницы УФСИН находится под подпиской о невыезде. Он признал вину и выдал в доход государства 100 тыс. рублей, полученные в качестве взятки. Стоит отметить, что это уже второе уголовное дело в отношении представителей тюменского УФСИН за последнее время. В начале июня 2018 года за превышение должностных полномочий был задержан первый замначальника управления Илья Прокопьев.

Бывший заключенный, передававший деньги от Малыгина начальнику больницы был обвинен в мошенничестве и заключен под стражу. Прокурор Тюменской области уже утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении посредника и взяточника, – сообщили в надзорном ведомстве. Михаил Малыгин, которому не удалось выйти по УДО, продолжает по мере необходимости получать необходимую медпомощь в тюремных больницах.

Напомним, в 2014 году Михаил Малыгин был осужден на 9 лет за посредничество во взяточничестве и наркопреступления. Он снабжала кокаином снабжал главу дирекции муниципального заказа администрации Ноябрьска Александра Горбаня. Кроме того, Малыгин выступал посредником при передаче взяток (откатов с муниципальных контрактов в размере около 20 млн рублей), которые получал Горбань. В январе 2015 года чиновника приговорили к девяти годам лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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