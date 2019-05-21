В Тюменской службе исполнения наказаний новый случай коррупции

В Тюменской колонии нашли взяточника, который приносил заключенным сотовые телефоны. Об этом сообщает во вторник, 21 мая 2019 года, пресс-служба следственного управления СК Тюменской области. Номер колонии там не озвучивают.

«С марта по 19 мая 2019 года сотрудник колонии получал деньги за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядного устройства и сим-карт для отбывающих наказание осужденных. Общая сумма взяток составляет не менее 15 тыс. рублей», – описывают фабулу уголовного дела следователи. Оно возбуждено по части 1 статьи 290 УК – получение взятки.

В СУ СК Тюменской области подчеркивают, что мелкого взяточника нашла служба собственной безопасности ФСИН. Сотруднику колонии вскоре должна быть избрана мера пресечения.

В 2018 году в управлении ФСИН Тюменской области были более серьезные коррупционные скандалы. Замначальника управления Илья Прокопьев задержали по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, в марте 2017 года Прокопьев дал указание провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. В результате манипуляций УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей.

В начале октября 2018 года был уволен начальник УФСИН по Тюменской области Алексей Костенко. Костенко связывали со скандалом в ИК-1 Ярославской области, где пытали заключенных.

В июле 2018 года стало известно, что глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера, а в октябре экс-замначальника ишимской колонии №6 был осужден за подлог документов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.05.19

Путину пожаловались из Тобольска на местную полицию. / В Тюменской области инвалидам выставили счета за мусор, который никто не вывозил. / Антипинский НПЗ должен 346 млрд рублей и банкротится. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»