В скандальный тюменский УФСИН назначен новый руководитель

В УФСИН по Тюменской области назначен новый временно исполняющий обязанности начальника управления. Им стал Евгений Баранцев, сообщается на официальном сайте управление федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области. До Баранцева областной УФСИН возглавлял Сергей Кусакин.

Евгению Баранцеву 47 лет. Он уроженец Омска, выпускник омского юридического института МВД. В УФСИН работает с 2000 года, до этого служил в органах внутренних дел Омской области. С 23 мая 2019 года Баранцев стал первым заместителем начальника УФСИН по Тюменской области.

Как писал «Новый День», тюменское управление ФСИН последние годы сотрясают скандалы. В конце июня 2019 года был арестован начальник тюменской ИК№1 Игорь Чурсин. По версии следствия, он за 100 тысяч рублей в месяц создал комфортные условия проживания с телевизором, интернетом и холодильником для одного из зэков.

В начале июня к лишению свободы условно был приговорен экс-замначальника УФСИН региона Илья Прокопьев. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, из-за которого управление недополучило мясо кур на сумму более 2,3 млн руб.

В середине мая 2019 года суд признал виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда экс-замначальника спецназа УФСИН по Тюменской области Геннадия Дудко. По его вине в мае 2017 года во время спарринга перед приемом на службу получил тяжелую черепно-мозговую травму и стал инвалидом 1 группы кандидат в спецназ Владислав Елфимов.

В октябре 2018 года за подлог был осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии №6 Евгений Хвостов. За превышение должностных полномочий и организацию служебного подлога он получил штраф в 70 тысяч рублей.

Вскоре после этого указом президента Владимира Путина был отправлен в отставку начальник УФСИН по Тюменской области Алексей Костенко. Его связывали со скандалом с пытками в колонии №1 Ярославской области, где он служил до Тюмени.

Тюмень, служба информации

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