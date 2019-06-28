В Тюмени начальник ИК сдавал заключенным «квартиры» на зоне по 100 тыс. рублей (ФОТО)

Тюменские следователи предъявили обвинение одному из начальников учреждений, подведомственных УФСИН России по Тюменской области. Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как сообщил источник «Нового Дня», речь идет о начальнике ФКУ Исправительная колония №1 Игоре Чурсине.

По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 года по май 2019 года ежемесячно получал от осужденного по 100 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания.

«За плату сотрудник УФСИН предоставлял осужденному отдельное жилое помещение, расположенное в цехе на территории исправительной колонии строгого режима. С ведома руководителя учреждения осужденный проживал в данной «квартире», общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником», – пояснили в СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи занимаются выявлением дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Получить комментарии в УФСИН и исправительной колонии №1 вечером в пятницу не удалось – в организациях не отвечают на телефонные звонки. В пресс-службе СУ СКР также не взяли трубку.

Стоит отметить, что тюменский УФСИН отметился серией скандалов. Так, в июне 2019 года был осужден бывший первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Илья Прокопьев. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. В мае в ФКУ ЛИУ-19 нашли взяточника, который приносил заключенным сотовые телефоны, по неофициальным данным, речь идет о замначальника оперативного отдела.

В начале октября 2018 года был уволен начальник УФСИН по Тюменской области Алексей Костенко. В июле 2018 года стало известно, что глава больницы тюменского УФСИН брал взятки от наркодилера, а в октябре экс-замначальника ишимской колонии №6 был осужден за подлог документов.

Тюмень, служба информации

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