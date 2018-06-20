Замначальника тюменского УФСИН арестован из-за яиц. Версии громкого уголовного дела

Заключение под стражу замначальника тюменского УФСИН Ильи Прокопьева может быть связано с мошенничеством при поставке яиц и куриного мяса для системы Управления федеральной службы исполнения наказаний. Вместо нормальных продуктов мог поставляться «неликвид», купленный по бросовой цене на птицефабрике, входящей в холдинг экс-супруга заместителя губернатора Тюменской области.

Официальных комментариев по делу Ильи Прокопьева добиться пока невозможно – СУ СК РФ по Тюменской области, ведущее расследование, молчит (в пресс-службу направлен запрос). Тишина и в РУ ФСБ, на оперативных данных которого, как сообщают источники, основано уголовное дело. Только пресс-служба УФСИН по Тюменской области 9 июня подтвердила «Новому Дню» факт задержания своего замначальника – наше агентство стало первым, кто сообщил об аресте высокопоставленного УФСИНовца.

Источники «Нового Дня» высказывают разные версии происходящего. Собеседник агентства, близкий к правоохранительным органам региона, утверждает, что проверка прокуратуры Тюменской области выявила странные закупки яиц и куриного мяса из лечебно-исправительного учреждения УФСИН №19 для головного управления Службы исполнения наказаний по региону.

По неподтвержденной информации источника, исправительное учреждение поставляло по госконтракту с УФСИНом продукцию птицеводства, хотя реальное количество кур в хозяйстве было крайне малочисленно – не более нескольких десятков штук. Это не помешало ЛИУ №19 поставить Управлению в 2015 – 2017 годах «куриных яиц 2 сорта» на 4,2 млн рублей и мороженого потрошеного мяса кур еще на 6,2 млн рублей. Крупнейшие закупки были совершены 14 и 21 марта 2017 года – на 4 млн рублей по куриному яйцу и 5,5 млн по мясу кур. Согласно данным сайта agroserver.ru, цена одного куриного яйца второго сорта составляет около 3 рублей. Таким образом, на сумму контракта можно было бы приобрести 1 млн 333 тысячи яиц. Закупки были сделаны у единственного поставщика.

Начальником колонии на тот момент был Илья Прокопьев. На должность заместителя начальника УФСИН по Тюменской области он был назначен больше месяца спустя, в мае 2017 года. Согласно данным из открытых источников, с тех пор ЛИУ №19 не поставляло продукты птицеводства УФСИН по Тюменской области.

Источник «Нового Дня» рассказывает, что лечебно-исправительное учреждение под начальством Прокопьева физически не могло исполнить такие контракты, поэтому яйца и мясо кур закупались через фирмы-посредники (в частности, ООО «Риф-Инвест», гендиректор которого Ренат Марганов, якобы, также был задержан правоохранительными органами) на «Птицефабрике Пышминской» по ценам некондиционной продукции, а потом перепоставлялись через ЛИУ №19. Причем, сделки совершались в обход акционеров и реальных собственников птицефабрики.

Отметим, что владельцем ЗАО «Птицефабрика Пышминская» является крупный тюменский бизнесмен Владимир Шевчик – экс-супруг замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик, курирующей социальную политику. «Птицефабрика Пышминская» регулярно становилась победителем конкурсов на поставку продовольствия для социальных учреждений Тюменской области.

Учредителем птицефабрики на 89,94% является ООО «Мегаполис – Сервис». Его учредителем на 40% является Владимир Шевчик, на 36% – Александр Низамов. Еще 24% – у ООО «Техно-Премьер», на 75% принадлежащего Владимиру Шевчику и на 24% – ОАО «Сибинтел», соучредители которого – братья Владимир и Василий Шевчики.

Нынешний начальник ЛИУ №19 УФСИН по Тюменской области Ринат Ганеев уже дал признательные показания, – рассказывает источник «Нового Дня». Он добавляет, что именно после очной ставки между ним и Ильей Прокопьевым и было принято решение взять под стражу замначальника УФСИН региона. Кроме предполагаемых махинаций с госзакупками, по неподтвержденным данным, Илье Прокопьеву может грозить уголовное преследование в связи с семью случаями незаконного условно-досрочного освобождения заключенных на протяжении 2015-2017 годов. Якобы, без достаточных на то оснований заключенные получали справки, по которым могли претендовать на УДО по состоянию здоровья.

«Сейчас этим людям грозит отмена решений об освобождении по УДО, – говорит собеседник агентства. – Не исключено, что они тоже дадут показания». В целом, по данным источника, близкого к правоохранительным органам, Илье Прокопьеву может грозить обвинение по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» либо «Злоупотребление должностными полномочиями».

Другой источник, также близкий к правоохранительным органам, убеждает: пока единственная статья, по которой предъявлено обвинение Прокопьеву – ч.1 ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий», предельное наказание по ней – до 4 лет лишения свободы. «Обвинение никак не связано с деятельностью Прокопьева на посту начальника Лечебно-исправительного учреждения №19 УФСИН по Тюменской области», – уверен собеседник «Нового Дня».

В ЛИУ№19 УФСИН по Тюменской области корреспонденту «Нового Дня» заявили, что поговорить с начальником колонии Ринатом Ганеевым не удастся – он «откомандирован в СИЗО №2». Через секунду сотрудник учреждения признался, что перепутал номер и на самом деле Ганеев откомандирован в СИЗО №4. В СИЗО№4 УФСИН по Тюменской области сказали, что такого сотрудника у них нет. Среди подследственных его тоже не может быть, так как СИЗО женский. В СИЗО №2 также ничего не знали о Ринате Ганееве.

Получить комментарий гендиректора компании «Риф-Инвест» Рената Марганова не удалось – его не было на рабочем месте. Однако, секретарь заявила, что руководитель продолжает выполнять свои функции.

Тюмень, служба информации

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