Экс-замначальника тюменского УФСИН оставили на свободе после махинаций с яйцами

В Тюмени осужден бывший первый заместитель начальника управления ФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как установил суд, в марте 2017 года Прокопьев незаконно приказал врио начальника ЛИУ№19 (лечебное исправительное учреждение) заключить с УФСИН по Тюменской области два госконтракта на поставку более 850 тыс. куриных яйц и 50 тонн мяса кур для нужд уголовно-исполнительной системы. Продукцию должны были вырастить заключенные, хотя такой возможности в ЛИУ не было.

Чтобы создать видимость исполнения контрактов, Прокопьев дал указание ЛИУ заключить договоры на поставки кур-несушек, цыплят и комбикорма с ИП Маргановой. Она поставляла курятину и куриные яйца, которые покупала на птицефабриках.

Выполнить контракты с УФСИН ЛИУ№19 так и не смогло. Управление недополучило 21,5 тонны мяса кур на сумму более 2,3 млн рублей. Также было установлено, что Илья Прокопьев, занимавший до весны 2017 года должность начальника ЛИУ№19, несколько раз использовал труд двоих осужденных для работ на своей даче.

Суд приговорил Прокопьева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также силовика лишили права на два года занимать управленческие должности в органах власти. Уголовное дело в отношении предпринимателя Маргановой расследуется. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

Тюмень, служба информации

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