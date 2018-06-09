Следственный комитет задержал замначальника тюменского УФСИН

Первый замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев задержан на 48 часов. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам региона.

По неподтвержденным данным, задержание произошло в пятницу, 8 июня. Прокопьева могут подозревать в совершении мошенничества и превышении должностных полномочий, сообщил собеседник агентства. В пресс-службе УФСИН подтвердили факт задержания, однако подробности сообщить отказались. «Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, все вопросы к следственному комитету, мы не имеем права комментировать», – сказали в пресс-службе.

Получить комментарий в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области не удалось, телефоны не отвечали. В пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области заявили, что впервые слышат о задержании.

Согласно данным официального сайта УФСИН по Тюменской области, Илья Прокопьев занимает должность первого заместителя начальника управления с мая 2017 года. Полковник Прокопьев работает в системе с апреля 2002 года. С июня 2010 по май 2017 года он был начальником лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН по Тюменской области.

Илья Прокопьев

Тюмень, служба информации

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