В Тюмени будут судить бизнесмена, поставлявшего курятину УФСИН

В Тюмени будут судить предпринимательницу, которая поставляла кур в исправительные колонии. По данным «Нового Дня», речь идет о Татьяне Маргановой, которая фигурировала в уголовном деле бывшего заместителя начальника УФСИН по Тюменской области Ильи Прокопьева. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, в марте 2017 года 41-летняя обвиняемая заключила с одним из исправительных учреждений Тюмени несколько фиктивных договоров на поставку цыплят-бройлеров, кур-несушек и комбикорма на общую сумму около 7,4 млн рублей.

«По устной договоренности с начальником ИК, обвиняемая должна была поставлять уже готовую продукцию в виде куриного мяса и яиц, – рассказали в следственном комитете. – С апреля по октябрь 2017 года предпринимателем были не полностью произведены поставки, но подготовлены товарные накладные на отгрузку всей продукции, которые по указанию начальника исправительного учреждения были подписаны без фактической приемки. Сумма, оговоренная в контракте, была полностью выплачена обвиняемой. В ходе проведения инвентаризации в учреждении была выявлена недостача на сумму около 2 млн 365 рублей».

Расследование дела в отношении женщины завершено, она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Новый День» уже писал об этой закупке, которая проводилась «для обеспечения обороноспособности страны». Илья Прокопьев незаконно приказал врио начальника ЛИУ№19 Ринату Ганееву заключить с УФСИН по Тюменской области два госконтракта на поставку более 850 тыс. куриных яйц и 50 тонн мяса кур для нужд уголовно-исполнительной системы. Продукцию должны были вырастить заключенные, хотя такой возможности в ЛИУ не было. Чтобы создать видимость исполнения контрактов, Прокопьев дал указание ЛИУ заключить договоры на поставку кур-несушек, цыплят и комбикорма с ИП Маргановой. Она поставляла курятину и куриные яйца, которые покупала на птицефабриках.

Суд приговорил Прокопьева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.08.19

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