Следователи начали проверку Антипинского НПЗ из-за ЧП

Следственный комитет начал проверку по факту возгорания на территории Антипинского НПЗ. В ходе ЧП серьезно пострадал один человек. «В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, утром 3 сентября на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе из-за разгерметизации трубопровода на одной из производственных площадок случилось возгорание газовой смеси. Один из рабочих получил ожоги 30 процентов тела и был госпитализирован в ОКБ№1.

Тюмень, служба информации

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