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Воскресенье, 9 сентября 2018, 09:59 мск

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На выборной лотерее в Тюмени осталась только одна квартира

Фото – Pixabay

Три квартиры из четырех, разыгрываемых в рамках фестиваля «Тюменская осень», нашли своих хозяев. Как сообщает государственное информационное агентство «Тюменская линия», одну квартиру выиграл Василий Лумпов из микрорайона Заречный. Еще две квартиры получили молодая тюменка Кристина из микрорайона «Тура» и учитель начальных классов школы №72 Елена Тубаева.

Напомним, в день выборов в Тюмени разыгрываются четыре квартиры, восемь автомобилей, а также предметы бытовой техники, сотовые телефоны и менее ценные призы. Выборная лотерея стала традицией в регионе, при помощи нее власти обеспечивают высокую явку избирателей. В последние годы этот опыт переняли чиновники из соседней Свердловской области.

В этом году фестиваль «Тюменская осень» проходит при поддержке международного аэропорта «Рощино».

Тюмень, служба информации

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