Ямал обгоняет Югру – данные по явке на выборах тюменского губернатора

Явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области на 10 часов утра составила 9,47 %. Это средний показатель по «матрешке». В частности, в ХМАО явка равна 5,63%, а на Ямале она достигла почти 15 процентов (14,97%). Как сообщает облизбирком, если говорить о территориях юга Тюменской области, то здесь самая высокая явка наблюдается в Голышмановском (30,56%), Ишимском (24,08%), Сладковском (24,02%) и Аромашевском (23,00%) районах. Всего проголосовали 239 тыс. 119 человек.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 09.09.18

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