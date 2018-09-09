Явка на выборах губернатора Тюменской области приблизилась к 40%

Явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области на 16 часов составила 39,40%. В ХМАО, по данным облизбиркома, явка равна 27,84%, а на Ямале она достигла 51,77%.

В некоторых территориях на юге Тюменской области, например, в Сладковском, Голышмановском, Ялуторовском, Тобольском районах явка перешагнула 70-процентный порог. Самый высокий показатель в Ишимском районе – 83,17%.

На пост главы Тюменской области претендуют четыре кандидата: временный губернатор Александр Моор и три депутата областной думы Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»).

Тюмень, служба информации

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