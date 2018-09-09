«Проголосовал против ЕР – гори в аду» – на выборной лотерее тюменцам дали опасные призы (ФОТО)

Тюменцы делятся в соцсетях впечатлениями от выборной лотереи. Основная масса избирателей, участвовавших в розыгрыше, получила конфеты, орехи и печенье. Некоторым достался утюг, брелок, пластмассовый тазик. Один из жителей Ишима выиграл тепловой вентилятор, который сгорел при первом же включении. «Чуть не сгорели», – написал он в группе «Ишим пере Подслушано». «Вы не за Моора проголосовали? Похоже это была месть, – предположили пользователи соцсетей и продолжили шутить. – Проголосовал против ЕР? Гори в аду». Многие признались, что выиграли такой же точно прибор и теперь боятся его включать.

Напомним, в день выборов в рамках фестиваля «Тюменская осень» в Тюмени разыгрываются четыре квартиры, восемь автомобилей, а также предметы бытовой техники, сотовые телефоны и менее ценные призы. Выборная лотерея стала традицией в регионе, с ее помощью власти обеспечивают высокую явку избирателей. В последние годы этот опыт переняли чиновники из соседней Свердловской области.

Фото группа ВКонтакте «Ишим пере Подслушано»

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