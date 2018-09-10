Стали известны имена одномандатников новой гордумы Тюмени

В Тюмени подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы по единому округу (по партийным спискам). Согласно данным облзибиркома, лидирует «Единая Россия». Партия власти получила 39,48% , за нее проголосовали более 86 тыс. человек.
На втором месте ЛДПР с 24,47%, затем идет КПРФ (18,35%). Аутсайдером стала «Справедливая Россия», набравшая только 12,45% голосов избирателей.
Предварительные итоги голосования по одномандатным округам выглядят следующим образом:
Округ№1 – лидирует Юрий Коновалов
Округ№2 – Дмитрий Антипов
Округ№3 – Екатерина Вешкурцева
Округ№4 – Дмитрий Осипов
Округ№5 – Алексей Рагозин
Округ№6 – Иван Романчук
Округ№7 – Наталья Проскурякова
Округ№8 – Николай Моисеев
Округ№9 – Елена Бойко
Округ№10 – Степан Киричук
Округ№11 – Андрей Лазарев
Округ№12 – Юрий Баранчук
Округ№13 – Александр Яковлев
Округ№14 – Александр Чепик
Округ№15 – Владимир Гороховцев
Округ№16 – Алексей Чирков
Округ№17 – Роман Явныч
Округ№18 – Андрей Потапов
Округ№19 – Альбина Селезнева
Округ№20 – Александр Гунбин
Округ№21 – Александр Григорьев
Окрукг№22 – Елагин Дмитрий
Округ№23 – Иван Попов
Округ№24 – Александр Захаров
Округ№25 – Наталия Путина
Округ№26 – Надежда Ачкасова
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 10.09.18
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