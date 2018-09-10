Стали известны имена одномандатников новой гордумы Тюмени

В Тюмени подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы по единому округу (по партийным спискам). Согласно данным облзибиркома, лидирует «Единая Россия». Партия власти получила 39,48% , за нее проголосовали более 86 тыс. человек.

На втором месте ЛДПР с 24,47%, затем идет КПРФ (18,35%). Аутсайдером стала «Справедливая Россия», набравшая только 12,45% голосов избирателей.

Предварительные итоги голосования по одномандатным округам выглядят следующим образом:

Округ№1 – лидирует Юрий Коновалов

Округ№2 – Дмитрий Антипов

Округ№3 – Екатерина Вешкурцева

Округ№4 – Дмитрий Осипов

Округ№5 – Алексей Рагозин

Округ№6 – Иван Романчук

Округ№7 – Наталья Проскурякова

Округ№8 – Николай Моисеев

Округ№9 – Елена Бойко

Округ№10 – Степан Киричук

Округ№11 – Андрей Лазарев

Округ№12 – Юрий Баранчук

Округ№13 – Александр Яковлев

Округ№14 – Александр Чепик

Округ№15 – Владимир Гороховцев

Округ№16 – Алексей Чирков

Округ№17 – Роман Явныч

Округ№18 – Андрей Потапов

Округ№19 – Альбина Селезнева

Округ№20 – Александр Гунбин

Округ№21 – Александр Григорьев

Окрукг№22 – Елагин Дмитрий

Округ№23 – Иван Попов

Округ№24 – Александр Захаров

Округ№25 – Наталия Путина

Округ№26 – Надежда Ачкасова

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.09.18

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