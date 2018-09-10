Новым депутатом думы Тобольска стала жена областного политика

На довыборах в городскую думу Тобольска победила 30-летний представитель КПРФ, жена депутата облдумы Юрия Юхневича Регина Юхневич. За нее проголосовало 659 избирателей (31,7%). Ее ближайший соперник – Тимур Набиев – получил 508 голосов (24,4%). Набиева выдвинула «Единая Россия», его поддерживал лично глава Тобольска Владимир Мазур, однако кандидату это не помогло. Далее идут Евгений Коплевацкий (ЛДПР) – 438 голосов (21,1%) и Марсельеза Ибукова (СР) – 213 голосов (10,27%).

Фото со страницы Юхневич ВКонтакте

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 10.09.18

Озвучены окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области. / Стали известны имена одномандатников новой гордумы Тюмени. / Югра выразила протест на выборах тюменского губернатора. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»