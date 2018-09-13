Моор признал свою ошибку на посту мэра Тюмени

Губернатор Александр Моор признал правоту экологов, критиковавших власти Тюмени за вырубку деревьев. Глава региона пообещал в связи с этим изменить подход к формированию бюджета Тюмени на следующий год.

«Нас справедливо критиковали за то, что мы не всегда в один и тот же год высаживали зеленых насаждений столько же, сколько вырубали, – признал новый губернатор. – Количество высаживаемых деревьев должно быть как минимум не меньше, а лучше всего больше того количества деревьев, которые мы по законным основаниям сносим. Это будет принципиальной позицией при формировании городского бюджета на следующий год».

Моор дал понять, что не намерен отказываться от проекта превращения улицы Мельникайте в дорогу непрерывного движения с рядом надземных пешеходных переходов и развязок. Опасения противников проекта, которые считают, что его реализация ухудшит экологию в городе, губернатор назвал «преувеличенными страхами».

По мнению Моора, в нынешнем «дискретном» варианте улицы автотранспорт сильнее загрязняет воздух. Губернатор пообещал, что все проекты пешеходных переходов будут обсуждаться с горожанами. Переходы должны быть эстетичными и приспособленными для нужд инвалидов, отметил Моор. Он призвал профессионалов (очевидно, экологов и строителей – прим. ред.) к дискуссии по поводу реконструкции одной из главных транспортных магистралей Тюмени: «Давайте по пунктам подискутируем. У меня есть моя точка зрения, это не означает, что она правильная».

Тюмень. Другие новости 13.09.18

Губернатор Моор анонсировал кадровые перестановки в правительстве. / Новый губернатор Тюменской области рассказал, как он перенервничал на выборах. / В Свердловской области приступил к работе новый главный следователь из Тюмени. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»