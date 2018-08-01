Мэрия Тюмени спорит с прокуратурой и не хочет никого наказывать за спиленные деревья

Мэрия Тюмени не согласилась с претензиями природоохранной прокуратуры, которая нашла многочисленные нарушения в озеленении города. За нарушения природоохранного законодательства никто не будет наказан, а надзорное ведомство ошиблось в подсчетах, сообщил в письме прокурору заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов (копия находится в распоряжении «Нового Дня»).

Перевалов оспорил данные надзорного органа о площади озеленения города, причем данные чиновника разошлись с цифрами прокуратуры в разы. Замглавы указал, что прокуратура, в отличие от мэрии, учитывает только зеленые насаждения площадью более 5 гектаров. В итоге, разница получилась внушительной: по данным прокуратуры, в Тюмени площадь озелененных территорий – 4,73 «квадрата» на человека при нормативе 16 кв.м. на горожанина. Мэрия же насчитала 21,2 кв. м. озелененных территорий на каждого тюменца, то есть в 4 раза больше.

Ранее прокуратура в своем представлении на имя врио главы администрации Тюмени Руслана Кухарука указала, что за 2015-2017 году в городе были снесены почти 20,5 тысячи деревьев и 256 кустарников. В качестве компенсации были высажены только 4,5 тысячи деревьев и 24 тысячи кустарников.

В ответ Павел Перевалов сообщил, что в бюджет следующего года будут заложены расходы на высадку почти 9 тыс. деревьев, что позволит компенсировать ущерб зеленым насаждениям города.

Природоохранный прокурор в своем представлении указал также, что в городе не выполнен план по созданию этнопарка в районе Гилевской рощи, не создаются питомники растений. По Генплану, до 2025 года должно быть сформировано еще 12 парков, «что требует от администрации принятия мер по их созданию уже сейчас», отмечается в документе природоохранной прокуратуры.

Также, в нарушение правил градостроительства, в Тюмени нет специализированных парков – детских, ботанических, спортивных, зоологических и других. И даже требование, чтобы на территории имеющихся парков зеленые насаждения занимали 70% площади, соблюдается не всегда. В итоге межрайонный природоохранный прокурор потребовал от администрации устранить нарушения законодательства и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Но оказалось, что наказывать мэрия никого не будет – срок привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Зато Павел Перевалов сообщил, что мэрия уже разработала документацию на этнопарк. В случае реализации он обойдется в сумму около миллиарда рублей (в ценах 2007 года), и чиновники «рассматривают возможность реализации проекта». Кроме того, рядом с «Гилевкой» разобьют еще один парк, площадью 30 га. Работающих на государственных стройках озеленителей обяжут в течение года ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.

Генплан Тюмени будет скорректирован, так как его характеристики «не отвечают реальным параметрам города». К 2025 году на каждого жителя должно приходиться 28,7 «квадратов» зеленых насаждений.

Тюмень, служба информации

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