Мэрия Тюмени заявила, что количество зелени в городе превышает норму

Представители администрации Тюмени считают, что предельный показатель обеспеченности населения города озелененными территориями значительно превышает норму.

По словам директора департамента городского хозяйства Семена Тегенцева, который 18 апреля выступил с докладом на комиссии гордумы по градостроительству, с учетом парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров этот показатель в Тюмени составляет 21,2 кв.м. на человека, в то время как норматив – не менее 16 кв.м. на человека.

Таким образом, со слов Тегенцева показатель озеленения Тюмени превышен почти в 1,5 раза. При этом горожане, особенно жители новых микрорайонов, постоянно жалуются на нехватку парков и зон отдыха.

Депутаты пытались возразить чиновнику, ссылаясь на представление тюменской природоохранной прокуратуры, внесенное в 2018 году главе Тюмени Руслану Кухаруку. В документе сообщается, что показатель обеспеченности зелеными территориями, наоборот, ниже, чем требуется.

«Вы говорите, что норма превышена. А природоохранная прокуратура пишет, что этот показатель составляет 4,73 кв.м. на человека, что кратно меньше установленного норматива. Как так получилось, что разница в данных составляет пять раз? Или я что-то не понял, или здесь неправильно написано?», – спросил депутат Дмитрий Елагин.

Тегенцев ответил, что мэрия производит расчет согласно со сводом правил, утвержденным на федеральном уровне. «Считается площадь всех озелененных территорий плюс лесопарки и парки в 50% от этой площади. У нас получается территория площадью около 16 млн кв.м., которую мы делим на официальное количество населения Тюмени в 770 тыс. человек. В итоге получается показатель озеленения около 21,2 кв.м. на человека», – пояснил чиновник.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов добавил, что разногласий с прокуратурой у мэрии больше нет.

«Прокуратура приняла во внимание только те территории, которые были указаны в пояснительной записке к генплану Тюмени. Он достаточно давно разрабатывался и там действительно определенные нормативы так посчитаны. Но по факту зеленых территорий в городе намного больше, город зеленый и проблем нет. В этих цифрах с природоохранной прокуратурой мы разобрались, свои цифры довели до них, и сегодня вопросов в этом плане к нам нет», – сказал Перевалов.

Между тем, депутаты уверены, что проблема нехватки зеленых зон существует, и попросили чиновников обратить на нее внимание.

«Несмотря на то, что администрацией ведется большая работа по благоустройству парков, их нехватка очевидна. В парке «Затюменский» в выходные дни на пешеходных дорожках уже образовываются пробки. Это говорит о том, зоны отдыха, особенно масштабные, очень сильно востребованы, – сказал депутат Алексей Чирков. – На это стоит обратить внимание, поскольку зон все меньше, а застройка наступает. Особенно это касается центральной исторической части города – лога реки Тюменка, вокруг которого сейчас идут острые дебаты. Я думаю, что надо сделать так, чтобы он соединился в общий исторический прогулочный кластер и рассмотреть возможность его благоустроить».

Напомним, что известный российский блогер и урбанист Илья Варламов после посещения Тюмени в 2018 году раскритиковал его благоустройство и озеленение в своем посте под названием «Тюмень: деревянное чудо в городе бетона, машин и заборов».

Тюмень, Виктор Нестерук

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